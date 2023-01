Avis aux fans de basket parisiens : la NBA House s’installe dans la capitale pour quatre jours, de jeudi à dimanche, à l’occasion du match de saison régulière NBA entre les Chicago Bulls et les Detroit Piston à Paris. L’événement interactif et gratuit NBA House se tiendra à l’Aérogare des Invalides du 19 au 22 janvier.

Pour y participer, les fans peuvent créer un NBA ID, le nouveau programme d’adhésion mondial de la ligue, et réserver gratuitement jusqu’à quatre billets pour le jour de leur choix. Dans cette NBA House, la mode, la musique, les médias et l’art associés à la culture NBA seront rassemblés. Le public pourra aussi profiter d’activités autour du basket, assister à des matchs NBA historiques et acheter des produits officiels. Durant quatre jours, mascottes des Bulls et des Pistons, performances de dunkers professionnels, séances de photos avec les trophées Larry O’Brien des deux équipes égaieront l’événement.





Le NBA Paris Game 2023 se tient jeudi à l’Accor Arena entre les Chicago Bulls, six fois champions NBA, et les Detroit Pistons, trois fois champions NBA. C’est la deuxième fois qu’un match de saison régulière NBA se déroule en France après celui entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks le 24 janvier 2020.