Samedi 7 janvier, les Gilets jaunes retrouvaient les pavés pour une nouvelle mobilisation contre la future réforme des retraites, l’inflation et pour une refonte des institutions. Depuis une vidéo circule de manière très virale sur les réseaux sociaux : celle de Philippe Murer, un économiste proche des souverainistes. Ce dernier aurait été empêché d’entrer dans la manifestation à cause du drapeau français qu’il porte alors dans la main droite.

« Pourquoi il ne peut pas passer ? Parce qu’il a le drapeau français ? C’est hallucinant ! », accuse la femme à l’origine de la vidéo, la journaliste Myriam Palomba. Dans la vidéo, on entend également Philippe Murer expliquer que le gendarme lui aurait demandé de poser son drapeau français. « On est là pour représenter le peuple français, dont l’emblème est le drapeau et on n’a pas le droit de passer », s’indigne-t-il.

⁦@PhilippeMurer⁩ n'a pas le droit de passer car il a un drapeau français #giletsjaunes pic.twitter.com/Vfl0LaMCay — Myriam Palomba (@myriampalomba) January 7, 2023



Ce lundi, Philippe Murer était également à l’antenne de Radio courtoisie pour revenir sur cette altercation avec les gendarmes : « J’étais à la manifestation et je voulais rejoindre une journaliste sur une pelouse juste à côté », a-t-il résumé. « Le policier a refusé en me disant : "Vous pouvez passer mais si vous jetez votre drapeau français derrière". […] Je ne veux pas dire de mauvaises choses de ce policier, ils agissent systématiquement sur ordre du ministère de l’Intérieur en manifestation ». Or, la préfecture de police de Paris explique auprès de 20 Minutes qu’aucune règle en ce sens n’avait été exigée.

Que s’est-il passé sur la pelouse avant le lancement de la manifestation ? Contactée par 20 Minutes, la préfecture de police de Paris [l’institution en charge de la sécurité des manifestations] affirme ne jamais avoir exigé une telle règle.

« Au moment de la mise en place du dispositif par les forces de l’ordre, avant le départ du cortège, un participant porteur du drapeau français a été momentanément stoppé dans sa traversée du terre-plein », confirme la préfecture. Or, Philippe Murer n’aurait jamais été refoulé pour les raisons qu’il affirme. « Cette consigne a été donnée afin que le cortège puisse se constituer et s’élancer. Aucune instruction n’a été passée pour le port du drapeau ».

Des drapeaux tricolores visibles

D’ailleurs, comme l’affirme la préfecture, les drapeaux sont bien autorisés et il est facile d’en retrouver tout au long des manifestations, comme le montre par exemple cette vidéo de la vue d’ensemble du cortège.

Une bonne vue d'ensemble 😁#giletjaune7janvier #GiletsJaunes7janvier #GiletsJaunes pic.twitter.com/U7rafEPTCD — Thomas Rannou (@Thms_rnn) January 7, 2023



D’autres photographies montrent également des drapeaux français dans la foule des manifestants et visibles par les forces de l’ordre (en l’occurrence ici les CRS au premier plan).

Les manifestants au niveau de la place de Breteuil, dans le 7e arrondissement de Paris. - PHILEMON HENRY/SIPA

Plusieurs centaines de gilets jaunes ont manifestes a Paris le 7 janvier 2023. - SEVGI

Un internaute prétend également que l’Elysée a reconnu dans la foulée que le drapeau français de Philippe Murer avait été confondu par un drapeau russe. Or, aucune communication n’a été faite en ce sens et d’après les affirmations de la Préfecture, cette allégation est très peu probable.