« A bout ! ». La plupart des soignants des urgences de l’hôpital de Pontoise (Val-d’Oise) ont déposé ce lundi des arrêts maladie pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail, une « première » selon eux en Ile-de-France, ont annoncé les participants à cette action. Contactée par l’AFP, la direction de l’hôpital n’était pas joignable dans l’immédiat.

Ces personnels demandent des effectifs supplémentaires de jour comme de nuit et l’activation immédiate du « plan blanc » pour libérer des lits, alors que sévit une triple épidémie hivernale de Covid-19, grippe et bronchiolite.

« Parfois plus de vingt heures d’attente aux urgences »

« 90 % de l’effectif soignant des Urgences Adultes de l’Hôpital de Pontoise est en arrêt maladie depuis ce matin, une grande première en IDF !! Les agents se retrouvent dès 9h à la Direction », a tweeté le compte UrgencesEnArrêtMaladie qui regroupe des soignants de ce service. « L’administrateur de garde » a été prévenu de cette action tôt ce matin, a assuré à l’AFP un soignant participant au mouvement.





« Régulièrement il y a des patients qui sont aux urgences en attendant d’être hospitalisés, puisqu’il n’y a pas de place dans l’hôpital. Donc ils sont sur des brancards aux urgences, dans le couloir », a témoigné à l’AFP un soignant qui refuse de donner son identité par crainte de représailles de son employeur. Parfois « il y a plus de vingt heures d’attente aux urgences pour déjà voir un médecin et que les infirmiers installent les patients dans une salle de consultation », a ajouté ce professionnel expérimenté. « On est à bout, les collègues en ont marre », a-t-il insisté.

« Ils sont tous dans un état psychologique déplorable » car ils doivent « venir bosser avec le risque de perdre un patient parce qu’on n’a pas quatre bras et que la direction reste sourde », a déploré Eric Boucharel, secrétaire départemental UNSA Santé sociaux public et privé du Val-d’Oise. C’est la première fois que la crise des urgences prend une telle ampleur en région parisienne, selon ce syndicaliste.