« Il est urgent de le suspendre ! » Une pétition qui a recueilli plus de 13.000 signatures en vingt-quatre heures demande la suspension du gynécologue parisien Emile Daraï, mis en examen en novembre pour violences volontaires sur 32 femmes.

Placé sous contrôle judiciaire, Emile Daraï a été mis en retrait de ses responsabilités de chef de service et de responsable pédagogique, et il a interdiction d’exercer des consultations privées, mais il continue ses consultations publiques. La pétition, lancée par le collectif Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques, dénonce « l’inaction incompréhensible des institutions de santé et des politiques » et demande la « suspension totale » du professeur le temps des poursuites judiciaires « afin de garantir la sécurité de toutes les patientes ».









190 témoignages de violences

Le collectif affirme avoir reçu depuis le début de l’affaire 190 témoignages de violences. « Le toucher rectal était d’une rare violence. Je me rappelle avoir été dans un état second pendant tout le trajet retour. Sur le quai du métro, pour la première fois de ma vie, j’ai eu envie de me jeter sous le train. Les larmes coulaient toutes seules… » relate une patiente citée dans la pétition.

Le 15 décembre, le Conseil de Paris a formulé un vœu demandant la suspension du gynécologue, mais le conseil de surveillance de l’assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a « refusé » la demande selon France Info.