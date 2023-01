A-t-il été jeté par son beau-père ou a-t-il sauté pour se protéger ? Un enfant de 12 ans était toujours entre la vie et la mort ce vendredi après être tombé ou avoir été défenestré, à la suite de violences exercées par son beau-père contre lui et contre sa mère, à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne.

L’histoire s’est déroulée dans la soirée du 4 janvier, à la cité du Bois l’Abbé, où la famille réside. La police a été appelée cette nuit-là pour des violences intrafamiliales, et, arrivant sur place, leur contact leur indique qu’un enfant est tombé du 11e étage, selon une source policière, confirmant des informations du journal Le Parisien. Une fois arrivés dans l’immeuble, ils découvrent un enfant couvert de boue qui hurle à la mort. L’enfant est pris en charge par les pompiers et le Samu, qui diagnostique un pronostic vital engagé.

Menacée de mort

Les policiers constatent la trace de l’enfant dans la boue au bas de l’immeuble et interpellent le beau-père, alcoolisé, qui explique avoir eu une dispute avec la mère. Celle-ci raconte que son mari l’a menacé de mort avec un couteau sous la gorge.









Selon Le Parisien, qui a interrogé des voisins, la mère aurait contacté ces derniers en état de panique, en criant : « Aidez-moi, aidez-moi, il frappe mon fils et a pris mon portable. » Puis elle serait descendue pour essayer de protéger ses deux autres enfants, deux filles de 4 et 5 ans. « Ce voisin-là, il boit beaucoup et il est violent, il nous regarde toujours de travers », ont déclaré ces voisins au journal.

Selon le vice-procureur du parquet de Créteil, l’enquête est toujours en cours et a été confiée à la police judiciaire. Le pronostic vital de l’enfant est toujours engagé.