« A picture ? With us ? » Ils sont souriants, disponibles, presque aussi célèbres que la Joconde ou la Vénus de Milo et sont montés sur quatre roulettes, qui sont-ils ? La brigade territoriale de contact (BTC) Louvre - Paris centre, unité roller, la seule au sein de la police nationale. Habituée à arpenter le centre touristique de la capitale, cette équipe spéciale de neuf membres est particulièrement mobilisée dans le cadre du plan de lutte « zéro délinquance JO », « même si pour nous, les missions ne sont pas différentes de notre quotidien », glisse l’un d’eux.





La brigade en roller est la star devant la pyramide du Louvre, avec les touristes, le 5 janvier 2023 à Paris. - L. Gamaury / 20 Minutes

En suivant la seule brigade de police à rollers dans les rues de la capitale, 20 Minutes (à vélo, l’accident du travail est si vite arrivé ! ) a pu échanger avec trois d’entre eux. On les baptisera Gaël, Antoine et Basile. Sous les ordres du capitaine Soulié, ils patrouillent donc dans les zones touristiques de Notre-Dame, du Louvre, de l’Hôtel de Ville ou encore de la place Vendôme. « La particularité du roller, c’est qu’ils peuvent se déplacer très facilement sur les lieux d’intervention et qu’ils sont aussi très visibles et accessibles », énumère leur chef.

« Dissuader les potentiels auteurs d’infractions et rassurer la population »

Après les annonces du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à la fin du mois d’octobre, les opérations « zéro délinquance JO » ont été lancées dans la foulée afin de sécuriser notamment les lieux de manifestation pour Paris-2024. Pour l’unité roller de la BTC Louvre - Paris centre, c’est une opération au moins chaque semaine. « Le but, c’est d’être présents sur un secteur donné et de se montrer pour dissuader les potentiels auteurs d’infractions de commettre leurs méfaits, ainsi que pour rassurer la population », expose le capitaine Soulié. Se montrer, c’est un peu une seconde nature pour cette brigade, créée il y a une vingtaine d’années, et dont le lien de proximité avec la population est particulièrement ancré.





La brigade à roller crée un lien de proximité avec les passants, le 5 janvier 2023. - L. Gamaury / 20 Minutes

En déambulant à leur suite sur les pistes cyclables du centre de Paris, 20 Minutes a rapidement remarqué les regards surpris, amusés ou encore interrogateurs devant cette patrouille à roulettes. « La majorité du temps, les passants sont curieux, rarement irrespectueux », confie Gaël dont la cote de popularité est clairement élevée. « Ça arrive qu’on y passe 15 bonnes minutes. C’est un phénomène à la chaîne : quand l’un demande une photo ou des renseignements, ça doit rassurer les autres, et alors ils sont décomplexés et font quasiment la queue », ajoute Basile, dans un rire. Et pour valider un selfie mot compte triple ? « Ah ben si c’est une photo où il y a la brigade en roller et la garde républicaine, c’est jackpot », blaguent-ils, quand ils croisent leurs collègues juchés sur leur monture, rue de Rivoli.

« Six étages sans ascenseur en roller, c’est sport »

Pour ces policiers aussi à l’aise sur quatre roues que devant l’appareil photo, la perspective des JO et les opérations de sécurité qui en découlent ne changent pas grand-chose à leur quotidien. « Leur mission prioritaire et la raison pour laquelle elle a été imaginée en 2001, c’est la sécurisation des lieux touristiques et la lutte contre la délinquance liée aux phénomènes touristiques, à savoir les vendeurs à la sauvette, à la tire et contre toutes les escroqueries qui peuvent toucher les touristes, comme les joueurs de bento, les arnaques à la pétition », rappelle le capitaine Soulié.

Ils peuvent aussi intervenir sur n’importe quelle opération de police secours. Antoine se remémore une intervention au 6e étage sans ascenseur : « C’est sport de monter et de descendre les escaliers en roller, mais on est entraînés ». « De toute façon, on ne va pas poser les rollers avant d’intervenir », plaisante-t-il. En arrivant sur l’esplanade du Louvre, les trois policiers repèrent immédiatement les vendeurs à la sauvette. « Il y a des choufs », soit des guetteurs qui avertissent ces petits délinquants. En slalomant entre les touristes, leur seule présence permet de stopper ou au moins de ralentir temporairement ce type d’infractions. « Ils nous voient et rangent leur matos tant qu’on sera sur place », note Antoine, avant d’accepter un nouveau selfie.





Le policier en roller a la cote auprès des touristes sur l'esplanade du Louvre, le 5 janvier 2023 à Paris. - L. Gamaury / 20 Minutes

« Ce contact direct avec les gens fluide et sympathique, c’est vraiment un plus de notre métier, lâche Gaël. Même si passer huit heures sur des rollers, c’est physiquement éprouvant, surtout la première année, c’est une vraie chance de pouvoir profiter de tous ces magnifiques lieux dans Paris en faisant notre travail. » « Et puis parfois, on roule juste pour nous, ajoute Antoine. Pas au point de faire des saltos arrière, mais on a quand même le niveau pour se faire plaisir. » Les trois policiers espèrent bien faire des émules et inspirer d’autres collègues à les rejoindre pour assurer leur mission. « On devrait même avoir un nouveau en 2023, un jeune qui faisait régulièrement du roller sur la place du Palais-Royal et qui en voyant notre brigade, a trouvé sa vocation », raconte Antoine, fier d’être une source d’inspiration. « Lui, il a un sacré niveau. » Au point d’en faire un candidat aux JO ? A minima dans les forces de sécurité, au sein des brigades « zéro délinquance JO ».