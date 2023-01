Et si investir dans un NFT de méduse était l’avenir ? L’Aquarium de Paris a fait le pari osé de développer en collaboration avec la société Metaseum, spécialisée dans l’accompagnement Web3 des institutions culturelles, sa première collection de NFT et a opté pour les méduses. Le choix a été rapidement fait, l’Aquarium de Paris possédant, hors Japon, la plus grande collection de méduses au monde. « La méduse, c’est l’image, le symbole de l’Aquarium de Paris », assure Martijn van Schaik, le PDG de Metaseum.

Baptisée Collection Jellyfish, méduses en anglais, les 1.234 NFT sont en vente depuis le 16 décembre. « Nous avions à cœur que cette collection soit valide scientifiquement, notre équipe dédiée aux méduses a donc travaillé main dans la main avec les artistes de Metaseum pour que toutes les caractéristiques biologiques de chaque espèce soient réunies », expose Etienne Bourgouin, biologiste marin à l’Aquarium de Paris.

Des NFT uniques

Pionnier dans les méduses et pionnier dans le métavers, l’Aquarium de Paris a l’ambition de mettre à disposition des acquéreurs de NFT, non seulement un accès illimité et gratuit à l’institution, des réductions en boutique, des invitations à des évènements VIP (rencontres avec des biologistes, visites guidées des bassins, invitation à l’arrivée des polypes de l’espèce acheté) et à la boîte de nuit de l’établissement, mais aussi un support pédagogique conséquent sur la vie de ces différentes espèces méconnues.

A Paris, il y a quelque 60 méduses différentes, qui ont été modélisées en 3D par Metaseum et combinées à 24 fonds marins, pour créer des NFT uniques. Loin du cliché de la méchante méduse qui pourrit les quinze jours de vacances annuelles à Arcachon (non, l’urine n’est pas une bonne idée), Martijn van Schaik y voit une certaine réhabilitation de ces spécimens décriés : « C’est aussi une façon de voir les méduses de façon positive et poétique. Elles sont plus anciennes que les dinosaures et elles permettent d’élaborer de nombreux traitements. »

Un premier pas vers le métavers culturel

En trois semaines, entre 45 et 50 NFT ont été vendus. « Ça paraît peu mais en fait, on n’a pas d’obligation de vendre vite comme pour certains NFT purement artistiques, relativise Martijn van Schaik. C’est comme un ticket d’entrée à l’Aquarium, tous n’ont pas besoin d’être vendus en un jour. » Certains l’achètent pour l’art, d’autres pour l’accès à l’aquarium, d’autres encore pour obtenir toutes les informations scientifiques autour des méduses, ce qui en fait un produit nouveau. « Dès son origine, en 1867, l’Aquarium de Paris a été au cœur de l’innovation. Premier aquarium moderne construit au cœur de la révolution industrielle, il marqua profondément les esprits et inspira jusqu’à Jules Vernes pour Vingt mille lieues sous les mers, confie Alexis Powilewicz, PDG de l’Aquarium de Paris. La science et l’art trouvent un nouveau terrain d’échange fructueux, pour incarner la magie de l’océan dans le monde virtuel. »

Metaseum travaille principalement avec trois biologistes de l’Aquarium de Paris, ce qui a permis de coder et d’intégrer à la blockchain toutes les informations scientifiques et pédagogiques autour des méduses. La société, créée il y a tout juste un an, a pour objectif de construire un métavers de la culture. « Il faut s’imaginer un monde digital avec tous les musées, tous les monuments et l’Aquarium de Paris est un de nos premiers projets », expose Martijn van Schaik. Il parie que cette collaboration NFT sera le premier pas vers un métavers culturel, un moyen de commencer à créer une communauté autour de ces sujets. « Imaginez donc que ces méduses en 3D pourront être intégrées dans le métavers et se balader librement dans le monde virtuel. » On en frissonne d’avance.