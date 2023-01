Un changement d’identité temporaire et surtout… symbolique. En 2023, Pantin devient Pantine. Bertrand Kern, le maire socialiste de cette commune populaire de Seine-Saint-Denis l’a annoncé dans ses vœux en vidéo, diffusés sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Twitter de la commune. Par ce message, il souhaite confirmer l’engagement de Pantin pour « l’égalité entre les femmes et les hommes ».





[VOEUX DU MAIRE @BertrandKern]

Bertrand Kern présente ses vœux aux Pantinois pour cette nouvelle année.

Et en 2023, la ville de #Pantin s’engage résolument pour l’égalité femmes-hommes et devient Pantine.

La suite ci-dessous 👇 pic.twitter.com/ygpLKirftS — Ville de Pantin (@VilledePantin) January 2, 2023



« Nous rajouterons un E au nom de la ville parce qu’ainsi, nous voulons interpeller. Nous voulons qu’il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes, qui n’est pas encore parfaite même s’il y a eu des améliorations ces dernières années », a-t-il détaillé, en y incluant la « lutte contre les violences faites aux femmes ». Les femmes restent « moins payées que les hommes », « s’interdisent certains métiers » et leur place dans l’espace public « n’est pas toujours bien acceptée par les hommes », a-t-il également souligné.

Mais dans les faits, ce changement d’identité temporaire reste symbolique. En effet, il n’y aura pas de nouveaux panneaux d’entrée de ville ni de modification dans les courriers officiels, a assuré le service communication. Seules les lettres géantes formant le nom « Pantin », positionnées place de la Pointe le long du canal de l’Ourcq, se verront affublées d’un E supplémentaire, a-t-on indiqué de même source, précisant que l’initiative visait surtout à « porter un message ».