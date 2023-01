Avec janvier vient la saison des vœux, de la galette et de… l’évacuation des sapins de Noël ! A Paris, contrairement à d’autres villes, la mairie n’organise pas de ramassage dans les rues directement mais communique sur les 173 lieux de collecte ouverts jusqu’au 20 janvier. Pourtant, même si cette opération a lieu depuis la saison des fêtes 2007-2008, les Parisiens continuent à slalomer en janvier entre les arbres abandonnés.









Que risque-t-on à déposer son sapin au bas de son immeuble, à l’entrée d’un parc ou même au milieu du trottoir ? Selon la loi, cet acte est passible d’une amende de 135 euros pour « dépôt sauvage », si l’on est pris en flagrant délit. Dans les faits, ce genre de verbalisation est donc extrêmement rare.

Un acte d’incivilité de plus en plus dénoncé

Mais le sujet fait parler : sur Twitter, Adrien Larouzée s’est fait une spécialité de traquer les arbres abandonnés et a emmené avec lui une communauté sous le hashtag #ChasseursDeSapins. A chaque photo postée, des points sont attribués au twitto. Et en lançant l’édition 2023, le chasseur de sapins en chef le rappelle : plus ils sont trouvés tard dans l’année, plus les sapins abandonnés valent de points.





🎄 Chasseurs de Sapins 2023 c'est parti ! Les règles sont simples : il faut tweeter la photo d’un sapin lâchement abandonné avec le hashtag #chasseursdesapins.

+ ils sont capturés tard, + ils valent de points, et ils s'additionnent. Je garde les scores. pic.twitter.com/k554CDHCGX — Adrien Larouzée (@AdrienLarouzee) December 29, 2022



Ce concours, même s’il s’organise sous forme de jeu, est une façon de dénoncer cet acte d’incivilité, qui constitue une véritable épine dans le pied pour la Mairie de Paris. S’ils sont supérieurs à 2,5 mètres, ils sont collectés par les services de la ville, afin d’être transformés en broyat utilisé pour protéger les plantations dans les espaces verts, et s’ils sont plus petits, ils seront directement incinérés. La Ville rappelle enfin qu’après le 20 janvier ou si les usagers ne peuvent se déplacer dans un point de collecte, le défunt sapin de Noël peut être également déposé sur le trottoir en même temps que le bac des « ordures ménagères ».