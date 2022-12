Fin 2023, la ligne 11 comptera six stations supplémentaires au-delà de son terminus actuel de Mairie-des-Lilas. Et ce, jusqu’au nouveau terminus Rosny-Bois-Perrier (Seine-Saint-Denis). Mais avant de pouvoir descendre à la station Serge-Gainsbourg ou Montreuil-Hôpital, les usagers de la ligne devront en descendre les mardis, mercredis et jeudis à partir de 22 heures.

Jusqu’au 28 septembre, « le trafic est interrompu sur l’ensemble de la ligne pour le prolongement à l’Est et les essais des nouvelles rames », indique la RATP. Sur la ligne 11, les MP59 de la ligne vont ainsi faire progressivement leurs adieux. Après 60 ans de bons et loyaux services, ils seront remplacés au cours de l’année 2023 par des MP14, d’Alstom, des trains moins gourmands en énergie et équipés d’écrans et de plans de lignes offrant une meilleure information aux voyageurs.