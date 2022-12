« Ça nous a fait un coup de voir le démontage de la pépinière », souffle-t-on chez les Fermiers généreux. En ce mercredi matin, les derniers coups de bulldozer mettaient à bas un projet végétal, un brin utopique lancé quelques années auparavant sous les rails de la ligne 2, dans le 18e arrondissement. En mars 2019, l’association Vergers urbains emportait ainsi l’appel à projet intitulé « Cultivons la Promenade Barbès-Chapelle-Stalingrad » lancé par la Mairie de Paris avec Fermiers généreux. « Il s’agissait d’une pépinière destinée à produire des plans fruitiers, des légumes vivaces, des boutures afin d’alimenter des sites d’agriculture urbaine », explique un membre du projet. En parallèle, sont organisés des ateliers et des formations autour du jardinage et de la culture.

Le site mis à disposition et aménagé par la municipalité est tout sauf simple. Situé le long du boulevard de la Chapelle, il est pris en sandwich entre les voies ferrées partant de la gare de l’Est et le viaduc du métro. « Le bilan était plutôt positif et le site était apprécié des habitants, on arrivait à faire quelque chose de sympa, poursuit notre source. Ça a mis du temps à démarrer mais ça commençait à prendre. »

« On passait énormément de temps à nettoyer et à réparer »

Sauf qu’en juin dernier, des migrants commencent à y camper la nuit, tout en libérant le site en journée. Mais « ça devenait difficile de concilier les deux et on passait énormément de temps à nettoyer et à réparer ». « Le volet animation du projet autour des containers qui devait se développer en 2022 n’a pas pu être engagé », ajoute la mairie de Paris. Peu à peu, le site est déserté par ses occupants originels, remplacés par des personnes en grande précarité. « Le 17 novembre, l’évacuation du campement près de Barbès a entraîné un report sur la pépinière et cela a mis complètement fin au projet ».









Finalement le nouveau campement, qui a rassemblé près de 800 personnes, a lui aussi été évacué le vendredi 16 décembre. Mais l’équipe avait déjà tourné la page au moment de la décision de la mairie de Paris de démanteler la pépinière. « Il été décidé de procéder au retrait de l’ensemble des installations (jardinière et containers) en raison de l’état dégradé des équipements et de l’impossibilité de réinstaller un projet d’agriculture urbaine sur ce site », indique la municipalité. « On a pu récupérer les plants sur places pour les répartir sur les autres sites des Vergers urbains mais ça nous a fait mal au cœur de voir ça. » Mais les Fermiers généreux s’interrogent toujours sur le manque de réaction des services de l’Etat. « On était en attente d’hébergement pour ces personnes afin de reprendre notre activité. » C’est finalement arrivé, mais trop tard visiblement.