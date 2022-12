Le 15 juillet 2018, quelque 600.000 personnes avaient fêté la victoire des Bleus en finale du Mondial en Russie sur les Champs-Elysées. Pour l’édition 2022 et alors que l’équipe de France affronte dimanche l’Argentine au Qatar, les autorités ont annoncé que la plus célèbre avenue du monde serait entièrement piétonnisée pour l’occasion. Pour cette finale, la préfecture de police de Paris a prévu 2.750 policiers et gendarmes dans la capitale. Ils étaient 2.000 samedi dernier.

Quelque 12.800 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi en France pour assurer la sécurité des festivités entourant la petite finale du Mondial entre le Maroc et la Croatie et 14.000 dimanche pour la finale, ont annoncé ce vendredi à Paris les responsables des forces de l’ordre.









Le dispositif, présenté au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin à la préfecture de police de Paris, est plus important que celui déployé pour la demi-finale remportée par la France face au Maroc (10.000 membres des forces de l’ordre). Samedi, comme lors de la demi-finale, les Champs-Elysées resteront néanmoins ouverts à la circulation.