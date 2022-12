Outil de responsabilisation ou de délation ? Le leader du scooter électrique en libre-service en France, Cityscoot, a mis en ligne un site web pour signaler les deux-roues mal garés.

Les Parisiens et Parisiennes pouvaient déjà signaler le « stationnement gênant » des deux-roues motorisés via l’application « Dans ma rue ». Ils et elles auront donc un autre service disponible, également valable pour les utilisateurs et utilisatrices à Nice, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Clichy-sur-Seine, Montrouge, Ivry-sur-Seine, Saint-Ouen et toutes les villes de la petite couronne où opère Cityscoot.

Les concurrents également informés

Il suffit d’aller sur le site balancetonscoot.com, de poster une photo du stationnement gênant, en indiquant quel type de scooter est concerné, et de joindre le numéro ou la plaque d’immatriculation. Il est également possible d’inscrire un commentaire et de signaler les scooters endommagés. Les opérateurs concurrents seront aussi concernés, comme Cooltra, Yego ou Troopy, puisque Cityscoot a prévu de leur partager l’information, ainsi qu’à « terme » aux villes où le loueur de deux-roues opère.









« Cette plateforme est unique, autant pour les collectivités où Cityscoot opère qui verront ainsi moins d’incivilités, que pour les citadins, lassés des rues encombrées et qui dégradent l’image de leurs villes » écrit l’opérateur dans un communiqué, qui veut rendre « les utilisateurs de deux-roues plus responsables dans leurs déplacements ».

Les deux-roues motorisés thermiques doivent payer depuis le mois de septembre pour stationner dans les rues de Paris. L’amende pour non-paiement de stationnement est de 25 euros ou de 37,50 euros selon la zone. Les stationnements gênants ou dangereux sont passibles de 135 euros d’amende.