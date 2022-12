Du grand froid et de la pagaille. La préfecture de police d’Ile-de-France a demandé ce mardi soir à tous les habitants de la région de limiter leurs déplacements mercredi et de privilégier le télétravail, en prévision d’un épisode de neige et de verglas.

La route nationale 118, qui relie Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris sera entièrement interdite à la circulation dès 22 heures ce mardi, a ajouté le préfet de police dans un communiqué. En février 2018, 950 véhicules, soit près de 2.000 personnes, avaient été bloqués par la neige et avaient dû passer la nuit sur cet axe routier aux pentes marquées et aux nombreux virages. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes de transport de marchandises et de matières dangereuses ont interdiction de circuler sur l’ensemble du réseau régional, a par ailleurs annoncé la préfecture.

Le trafic aérien devrait être lui aussi « fortement perturbé » mercredi au départ et à l’arrivée des aéroports parisiens d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, selon la Direction générale de l’aviation civile, qui invite les passagers à reporter si possible leur voyage.

Jusqu’à 5 cm de neige

La préfecture a recommandé aux Franciliens de privilégier mercredi les transports en commun et à rester attentifs en cas de verglas. « En raison de températures très basses, la neige tiendra au sol, avec des cumuls jusqu’à 5 cm L’épisode devrait se poursuivre la nuit suivante et jusqu’à jeudi », indique son communiqué.

Toutefois, le réseau Île-de-France Mobilités a prévenu ses usagers de surveiller les informations sur son site en raison des intempéries.





⚠️ Mercredi 14 décembre ❄️

Risque de #neige et verglas en Île-de-France !

⚠️ Mercredi 14 décembre ❄️

Risque de #neige et verglas en Île-de-France !

Surveillez l'information voyageurs auprès de vos transporteurs et sur l'app @idfmobilites ⬇️ https://t.co/USo0gqQ3y8#TransportsIDF #bus #métro #trains pic.twitter.com/reDtvANikZ — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 13, 2022







Bison futé a appelé les automobilistes à la prudence, Météo-France ayant placé 33 départements en vigilance orange pour neige et verglas à partir de mardi soir 18h00 et pour toute la journée de mercredi.

Sur ces départements formant une ligne de la Bretagne à l’Alsace en passant par Paris, le risque de phénomènes glissants est élevé avec présence de pluies verglaçantes et de neige (jusqu’à 10 cm prévus localement), selon Météo-France.