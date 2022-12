« Chauffe ton four papatissier ! On a une énorme commande à faire cuire », lançait Tibiscuit dans Shrek 2. C’est ce qui est arrivé en décembre aux Aventuriers du biscuit avec Marion Pintaux dans le rôle du papatissier. En effet les commandes pour Noël ont tellement afflué pour cette petite entreprise basée à Sèvres (Hauts-de-Seine) que certains produits, comme le set de biscuits de Noël, sont déjà épuisés. Fort heureusement, pour les retardataires, la start-up tiendra une boutique éphémère à La Fabrique du Père Noël (Paris) de vendredi jusqu’au 24 décembre*.

A l’origine de ce succès pâtissier, Marion Pintaux, qui après 20 ans dans la communication, décide en 2018 de mettre la main à la pâte et de suivre un CAP de pâtisserie. Avec une idée en tête : faire des biscuits décorés. « C’est assez présent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni mais très peu en France, explique-t-elle. L’idée originelle était de s’adresser aux particuliers avec des biscuits décorés voire personnalisés, qui ont la particularité de bien se conserver, de pouvoir être offerts et expédiés facilement. »

Le concept de « média gourmant »

Mais ce sont les marques qui, les premières, ont toqué à la porte de la pâtissière. « Comme elles sont à l’internationale, elles connaissent le concept et s’en servent comme cadeaux pour la clientèle, poursuit Marion Pintaux. Une de nos premières grosses commandes était pour Calvin Klein avec 15.000 biscuits. » Car, outre l’avantage d’être comestibles, les biscuits sont personnalisables et peuvent donc véhiculer un message, ce qui fait dire à l’entrepreneuse qu’elle a développé un « média gourmant ». Elle propose ainsi des cartes de vœux en gâteau qui fonctionnent bien en BtoB (Business to business).





Des exemples de biscuits produits par Marion Pintaux et son équipe avec un bas, une carte de vœux pour 2021 et à droite quelques-uns des emporte-pièces dessinés par la cheffe d'entreprise. - G. Novello

Cette appétence des grosses marques « a permis à l’entreprise de se développer », même si Marion Pintaux assure « travailler les deux cibles », sachant qu’ils peuvent se permettre d’être plus créatifs avec les particuliers. Car tout se fait à la main, ou presque. « Nous n’avons que deux machines, une rotative à biscuits et une imprimante alimentaire », explique l’ancienne communicante. C’est elle qui dessine les emporte-pièces à l’aide d’un célèbre logiciel de présentation apprécié des consultants.

Un travail de fourmi et de titan

La pâte (œuf-farine-beurre avec vanille ou épices de Noël) est faite à la main tout comme la découpe. « Nous faisons nous-mêmes le pochage des biscuits avec le sucre, poursuit Marion Pintaux, au rythme d’un biscuit toutes les 2-3 minutes en moyenne. Par exemple, Lancel nous avait commandé 500 biscuits en forme de sac à main sur lesquels nous avons dessiné au feutre alimentaire la chaîne en or. » Un travail de fourmi et de titan à la fois pour lequel elle est aidée de deux pâtissiers, Marjorie et Matthias. Pour ce dernier, « le glaçage est un moment d’introspection, un peu comme de la méditation. Et puis cela apprend la précision ». Alors forcément, cette débauche de main-d’œuvre a un coût, comptez 60 euros pour le set (épuisé) de 15 biscuits personnalisés de Noël. « On est dans une approche haut de gamme, luxe », reconnaît la cheffe d’entreprise.





Matthias glace des biscuits en forme de cœur. - G. Novello

Pour l’avenir, la lauréate 2021 du Réseau Entreprendre 92, veut se développer davantage sur le marketing digital. « Moi qui faisais de la communication un peu à l’ancienne, j’ai dû m’adapter aux réseaux sociaux car c’est le lieu où il faut être », commente-t-elle. Pour cela, elle est aidée par Léna, en alternance. Marion Pintaux envisage également l’ouverture d’un point de vente physique : « La possibilité d’être en contact avec des clients, et si c’est proche d’une zone touristique, cela peut faire sens. » La boutique éphémère qu’elle tiendra à partir de ce vendredi sera donc un premier test. Avec un objectif de vente de 2.000 à 3.000 biscuits.

* La Fabrique du Père Noël, jusqu’au 24 décembre. 5, rue Saint-Merri, 75004 Paris