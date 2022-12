Une banderole a été accrochée juste à côté de l’entrée, où se sont réunis une vingtaine de grévistes. « I3P en grève, service dégradé. » Une partie des personnels de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (I3P) a cessé le travail, ce mardi matin, pour dénoncer un manque d’effectifs qui ne permet plus, disent-ils, de garantir leur sécurité. « Nous avons fait le bilan avec l’administration, il manque 5 surveillants et 5 infirmiers pour assurer le fonctionnement du service », explique à 20 Minutes Frédéric Guillo, de la CGT Préfecture de police.

Située rue Cabanis, dans le 14e arrondissement de la capitale, l’I3P accueille les personnes « prises en charge par les services de police, dont les troubles mentaux peuvent présenter un danger pour elle-même ou pour autrui, en vue de leur orientation », indique l’arrêté de 2007 qui définit ses missions. Un homme suspecté d’avoir égorgé sa mère, un autre qui est rentré dans l’ambassade du Mexique et qui a uriné sur les policiers, une femme qui a jeté de la farine sur un ancien président de la République… Le profil de ces personnes, amenées menottées par les forces de l’ordre, est très varié.

Inquiétudes pour l’avenir du service

A l’issue de leur évaluation par un psychiatre, ces personnes sont soit rendues aux forces de l’ordre, soit transférées dans un hôpital psychiatrique. Frédéric Guillo souligne qu’il faut « six personnes pour maîtriser un patient en crise ». Afin de rendre ce service plus « attractif », il est nécessaire, dit-il, que les personnels soignants et les surveillants puissent bénéficier de façon rétroactive des mesures du Ségur de la santé, à savoir une amélioration des salaires et conditions de travail promises aux personnels hospitaliers en juillet 2020. La CGT PP demande par ailleurs le paiement d’heures supplémentaires « dans le cadre de remplacements entre équipes », et « la reconnaissance statutaire des missions de surveillants ».









Enfin, les grévistes s’inquiètent de l’avenir de ce service de santé, lequel fonctionne depuis 1872 et dépend hiérarchiquement de la Préfecture de police. Ce qui a été dénoncé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un rapport en 2019. « Il y a des projets [de réforme], ça nous inquiète. Mais nous sommes d’accord pour changer et si besoin est, nous sommes prêts au dialogue », confie l’une des personnes présentes ce mardi matin. « Il faut que l’ensemble des agents puisse être partie prenante pour réfléchir à l’avenir de l’I3P », complète Gérard Delahaye, lui aussi de la CGT PP.