A Paris, les demandes pour faire de la rénovation énergétique explosent

C’est un véritable boom, et un intérêt grandissant. Le nombre d’inscrits et d’inscrites sur la plateforme CoachCopro, la plateforme d’aide à la rénovation énergétique de la Mairie de Paris, a grimpé en flèche ces derniers mois, étant multiplié par sept en moyenne sur les deux derniers mois par rapport aux mêmes mois l’an dernier. Il y avait par exemple 480 inscrits en octobre, dix fois plus que l’an dernier.

« On sent qu’il y a une nouvelle dynamique autour de la rénovation énergétique », se félicite Dan Lert, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, qui pointe des salles pleines lors des réunions publiques. Selon les informations de la mairie, il y avait par exemple 360 personnes lors de la dernière tenue dans le 20e, ou 250 dans le 12e. Salvo, un habitant du 19e, a assisté à une réunion publique sur le sujet à la mairie d’arrondissement le 7 décembre dernier, et témoigne d’une salle « pleine », avec un public posant de nombreuses questions, les échanges se poursuivant bien après l’heure indiquée.





Photo d'une réunion consacrée à la rénovation énergétique, organisée par la mairie de Paris, le 7 décembre 2022. - Salvo Manzone

« C’est un peu l’alignement des planètes »

De nombreuses raisons expliquent cet intérêt accru. La hausse des prix de l’énergie, un soutien renforcé de la Ville de Paris, des crédits fiscaux ou encore les récentes canicules. « C’est un peu l’alignement des planètes », explique Frédéric Delhommeau, directeur de l’Agence parisienne du climat.









Une newsletter de la Ville de Paris, adressée à des milliers d’abonnés, a aussi eu son petit effet, selon l’Agence parisienne du climat. Dans cette missive datée du 7 novembre, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, annonçait avoir décidé d’exonérer à 100 % du paiement de la taxe foncière les propriétaires qui « auront entre 2020 et 2026 investi dans la rénovation thermique de leur appartement », au même moment où elle a annoncé que cette taxe allait augmenter de 50 %.

Des incitations financières et réglementaires

Cette hausse des inscriptions a lieu aussi dans un contexte législatif et réglementaire plus favorable. Depuis deux ans, le dispositif MaPrimeRénov’, piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), a bénéficié à plus de 1,25 million de ménages (non sans dysfonctionnements). En 2021, l’Assemblée nationale a également voté l’interdiction de la mise en location des « passoires thermiques » (classe F), prévue pour 2028, les logements ayant une note un peu plus favorable n’étant épargnés qu’un peu plus longtemps. Étant donné la durée des travaux et des discussions en amont, c’est ce qui a poussé Corinne, copropriétaire d’un immeuble de 24 logements situé dans le 18e arrondissement et inscrite sur CoachCopro, à se décider : « Il devenait important qu’on puisse valoriser nos biens »

La crise sanitaire, et le fait en conséquence de passer plus de temps chez soi pendant le confinement, a également eu un impact, souligne Frédéric Delhommeau, qui constatait « déjà en 2021 un renforcement de l’activité par rapport à 2020 ». « Cette période a été pour beaucoup l’occasion de s’intéresser à leur chez-eux. Nous n’avons pas eu de baisse de l’activité pendant le Covid, bien au contraire. On sent qu’il y a plus envie de faire ! »

Pour d’autres habitants et habitantes, cette inscription est le résultat de plusieurs années de réflexion, les dernières canicules ou les mesures gouvernementales n’étant que des arguments supplémentaires qui viennent couronner le tout. Comme Sarah, inscrite au printemps dernier, qui avec d’autres voisins et voisines d’immeuble « crève de chaleur l’été et l’hiver a très froid », dans une copropriété des années 1960 « pas du tout isolée ». « J’ai entendu parler de CoachCopro au moment où on voulait végétaliser les toits. Je suis allée à une réunion dans le 18e, je me suis rendu compte que c’était une chance d’avoir ce dispositif, avec un conseiller qui fait des visites sur place. »

Une valise pleine de conseils

Car concrètement, comment ça se passe ? « Vous êtes déjà impliqué dans la vie de votre immeuble, vous souhaitez avancer mais vous ne savez pas comment faire, vous vous inscrivez sur CoachCopro, on vous demande vos coordonnées. Quelqu’un de l’Agence parisienne du climat va vous recontacter, et cette personne va être votre coach pour autant de temps qu’il faudra », explique Frédéric Delhommeau.

20 Minutes a pu assister à une conversation entre un conseiller du dispositif et Odile, présidente d’un conseil syndical dans le 18e. Odile décrit au conseiller les tuyaux qui fuient et les planchers qui se sont effondrés dans son immeuble. « On évite d’isoler un bâtiment qui n’est pas en bon état du point de vue de l’humidité et des fuites », lui répond le conseiller, qui ajoute plus tard : « Quand on met un isolant on ne voit plus le mur et donc on va mettre plus de temps à se rendre compte des problèmes de structure. » Odile repartira avec une valise pleine de conseils, et surtout une marche à suivre pour informer voire convaincre ses copropriétaires.

45 % d’économie de gaz

Pour celles et ceux qui sont allés au bout du processus, qui prend souvent plusieurs années, le résultat est apprécié. « C’est la nuit et le jour point de vue confort », se félicite ainsi Gérard, président d’un conseil syndical dans le 15e arrondissement. « Je ne chauffe pas et je suis à 22 degrés dans mon appartement », s’enthousiasme ce résident.

Les travaux ont duré pendant presque deux ans, de septembre 2020 à l’été 2022, mais l’opération lui a permis de réaliser 45 % d’économie sur sa consommation de gaz. « Je suis passé de 350 euros de chauffage à 250 euros », nous détaille-t-il. Et surtout, en 2024, lors du renouvellement de son contrat de gaz, si cette source d’énergie continue d’augmenter ainsi, Gérard économisera, il en est sûr, des sommes encore plus importantes.