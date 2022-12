Les problèmes de recrutement ne concernent pas que la RATP. Alors que celle-ci est pointée du doigt par les usagers et par Ile-de-France Mobilités pour son service défaillant, tant au niveau des bus que des métros, en raison d’un manque de personnels, Transilien SNCF est victime des mêmes difficultés. Ainsi cette semaine, les services des lignes J et L seront réduits en raison d’un manque de personnels, indique l’entreprise. Ce sera la même problématique pour le RER C avec 13 trains en moins par rapport à la normale.

Transilien SNCF affirme prendre à bras-le-corps ce problème et insiste sur l’amélioration du trafic, notamment sur le RER C où il manquait 19 trains au mois de septembre. Et pour faire face à la pénurie de personnels, la société organise un forum de recrutement pour la Ligne H en gare de Paris Nord ce mardi 13. Différents métiers sont recherchés : conductrices et conducteurs de trains, mécaniciennes et mécaniciens, techniciennes et techniciens de maintenance des trains, chargées et chargés de la relation client et managers. Et précision utile : « pour la plupart des métiers, Transilien SNCF assure une formation rémunérée pour les candidats, sans exigence de formation préalable. »