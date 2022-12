« Il faut laisser les commerçants un peu plus faire ce qu’ils ont envie de faire. » Invitée sur France 3 dans l’émission « Dimanche en politique », ma ministre chargée des PME et du Commerce Olivia Grégoire s’est déclarée dimanche favorable à l’ouverture « tous les dimanches » des commerces qui le souhaitent lors des Jeux olympiques à Paris en 2024.

« En tant que ministre du commerce, en tant qu’élue de Paris, je suis favorable à ce que nos commerces, puissent ouvrir tous les dimanches dans le cadre des Jeux olympiques », a-t-elle déclaré. La ministre a également annoncé qu’elle portera cette proposition à l’Assemblée nationale lors de la présentation du texte de loi pour les Jeux olympiques.









Et au-delà ?

Interrogée sur la possibilité d’aller au-delà et de modifier la loi qui autorise aujourd’hui les commerces à ouvrir 12 dimanches dans l’année, elle a déclaré y être également « favorable » même si « ce n’est pas à l’ordre du jour ».

Quant à une éventuelle candidature au poste de maire de la capitale, Olivia Grégoire a botté en touche. « On est en 2022, et non pas en 2026 (…) Il n’y a pas de question, il n’y a pas de sujet. On pourra s’en reparler en 25, peut-être en 24 », a-t-elle dit.