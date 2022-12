Un homme de 88 ans a succombé dans la nuit de vendredi à samedi à ses blessures après une violente agression lundi dans sa cave à Bezons (Val-d’Oise), pour laquelle deux voisins ont été arrêtés, a indiqué à l’AFP une source policière.

Vers 19 heures lundi, l’octogénaire descend dans la cave de son immeuble. Ne le voyant pas revenir, sa femme s’y rend à son tour une heure plus tard. Au sous-sol, elle croise d’abord un voisin assis sur un canapé, qui lui affirme ne pas avoir vu son époux. Mais « dans la deuxième salle commune, elle découvre son mari par terre, la tête ensanglantée, inconscient » a relaté la source policière.

Deux interpellations

Initialement considérée par les services de secours comme une chute accidentelle, l’affaire éveille les doutes des forces de l’ordre et est confiée mercredi aux enquêteurs de la police judiciaire du Val-d’Oise. Dans la foulée, ceux-ci interpellent deux frères habitant dans l’immeuble avec leur mère, dont l’un était l’individu présent dans la cave au moment de la découverte.

Si l’un des frères a été hospitalisé d’office, l’autre, un homme de 30 ans au « profil ultraviolent » et connu des services de police, a fini par passer aux aveux. Il a été mis en examen vendredi et écroué. Ayant reçu une « succession de coups », selon la source policière, la victime est décédée quatre jours plus tard à l’hôpital d’Argenteuil. Le motif exact de l’agression reste trouble.