Pour Noël, Le Bon Coin organise une brocante géante à Paris

Inflation et préoccupations environnementales obligent, la seconde main a le vent dans le dos. Selon les chiffres fournis par le site de petites annonces Le Bon Coin, ce constat est même encore plus prononcé cette année avec des demandes en hausse sur la plateforme : +25 % pour la décoration, +50 % pour le multimédia et même +80 % pour la mode en Ile-de-France (en septembre et octobre 2022 par rapport aux mêmes mois de l’année dernière).

C’est pour cette raison que Le Bon Coin organise, samedi 10 décembre, une brocante géante, le « bon Super Market », dans le 11e arrondissement de Paris. A l’approche des fêtes de fin d’année, les Franciliens pourront y dénicher leurs cadeaux de seconde main, sur quatre niveaux, dans une ancienne concession automobile de 6.000 m2.









Pour la seconde édition de cette brocante éphémère, plus de 50 vendeurs proposeront des vêtements, vinyles, objets de décoration, plantes, etc. Et les visiteurs pourront également profiter d’offres de restauration. L’événement est gratuit, sur inscription.

Le bon Super Market, 62, avenue de la République (11e). Samedi de 10 heures à 22 heures. Gratuit sur inscription