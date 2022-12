Un mouvement social secoue Bercy 2. Environ 170 salariés de la grande distribution occupaient mercredi soir ce centre commercial et un magasin Carrefour situés à Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, pour demander des hausses de salaires et soutenir des salariés « assignés devant le tribunal » de Créteil pour leur grève, selon un responsable de la CGT Commerce.

« Centre commercial Bercy 2 : les salariés ont décidé de l’occuper toute la nuit », prévient un tract diffusé sur les réseaux sociaux par la CGT Commerce et Services. L’occupation a débuté mercredi matin vers 10 heures et a concentré jusqu’à plus de 500 salariés de la grande distribution, selon Amar Lagha, secrétaire général de la fédération.

Une assemblée générale ce jeudi à 09 heures

Cette action s’inscrit dans un contexte plus large de grèves et d’occupations de sites visant à obtenir un salaire minimum de 2.000 euros par mois. « Le seul moyen pour se faire entendre aujourd’hui, c’est de bloquer l’économie », a ajouté le syndicaliste alors que les salariés doivent décider ce jeudi à 09 heures, lors d’une assemblée générale, s’ils souhaitent poursuivre le mouvement.

Le syndicat a choisi ce magasin en particulier car, selon Amar Lagha, une trentaine de salariés ont été « assignés devant le tribunal » de Créteil par le nouveau responsable (un franchisé) pour une journée de grève organisée la semaine dernière. Il s’agit de « dénoncer les conséquences de la location-gérance » et « réaffirmer que personne ne pourra nous faire taire », malgré cette « répression très forte » qui a fait suite à un mouvement « très pacifiste ».

Le développement de la location-gérance

Depuis l’arrivée à sa tête d’Alexandre Bompard en 2017, le groupe Carrefour fait passer chaque année des dizaines de magasins en location-gérance pour, selon lui, relancer l’activité et préserver l’emploi, tandis que les syndicats dénoncent une casse sociale qui ne dit pas son nom. La location-gérance est une forme de franchise dans laquelle le responsable du magasin n’est pas propriétaire du fonds de commerce qui continue donc à appartenir à Carrefour.