La sobriété énergétique n’est pas un vain mot à Vincennes ! Alors que la mairie avait l’habitude depuis plus de quinze ans d’installer une patinoire sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour les fêtes de fin d’année, elle a décidé de la remplacer cette année par… une piste de roller de 600 m2. « Il nous a semblé assez inopportun en cette période de restriction des consommations d’énergie de mettre en place la traditionnelle patinoire alors qu’elle est une installation particulièrement énergivore », explique la maire UDI, Charlotte Libert-Albanel.

« Néanmoins, on souhaitait sauvegarder l’ambiance des fêtes de fin d’année, et notamment à destination du jeune public et adolescent. On a donc gardé l’esprit de la glisse et de la fête en transformant la patinoire en piste de roller, ajoute-t-elle. Sobriété ne veut pas dire austérité ».

« Il fallait, nous aussi, qu’on change nos habitudes »

L’UCPA se charge de l’animation, aide à l’apprentissage et organise concours et soirées à thème. « Il nous semblait important de faire comprendre aux gens que les temps changeaient et qu’il fallait, nous aussi, qu’on change nos habitudes, glisse l’édile de Vincennes. Même si le budget pour la patinoire était d’environ 10.000 euros sur un budget annuel pour la Ville de 3 millions d’euros. » Ce changement a donc une grande valeur de symbole.

Dans la même veine, à Vincennes, les illuminations dans les rues ne seront visibles cette année que de 17 à 22 heures, alors que les années précédentes, elles étaient également allumées le matin. « On a aussi réduit la période de ces illuminations de Noël d’une semaine », conclut Charlotte Libert-Albanel. La piste de roller est, elle, ouverte jusqu’au 2 janvier 2023, de 9h30 à 20h30, avec une coupure le midi.