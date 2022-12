Le Grand Rex fait peau neuve pour ses 90 ans

Pour ses 90 ans, le Grand Rex a eu le droit à une rénovation en profondeur. « Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle façade sera dévoilée au public [ce jeudi] à l’occasion d’une soirée exceptionnelle », annonce le communiqué de presse. On y retrouvera la Féérie des eaux et son ballet de jets d’eau, la projection en avant-première du dernier Steven Spielberg The Fabelmans ainsi qu’un invité surprise.

Cette soirée lancera un an de festivités pour célébrer l’anniversaire du cinéma. Au programme, poursuit le communiqué, « des avant-premières exceptionnelles, des marathons, des visites guidées comme des grands concerts et spectacles, parmi lesquels Garou, Kyle Eastwood, Nick Cave, Robert Charlebois ».





Voici à quoi ressemblera la nouvelle façade du Grand Rex. - Grand Rex

Concernant, la rénovation du cinéma construit en 1932 et menée par les architectes Grichka Martinetti et Stéphane Thomasson, elle a eu pour ambition de renouer avec les glorieuses premières années du Grand Rex. La couleur d’origine de la façade a ainsi été retrouvée et restaurée, tout comme la grande marquise d’origine en tôle boulonnée, sorte d’auvent surplombant l’entrée. Par ailleurs, « la grande enseigne a retrouvé sa place sur le toit du Grand Rex, désormais la seule enseigne rotative de tout Paris ».





La façade du Grand Rex dans les années 1930. - Grand Rex

Enfin, l’intérieur a également bénéficié d’un coup de frais. Ainsi « le grand hall a été entièrement redécoré, avec notamment l’installation de marbre au sol, rappelant le sol d’origine ». Mais rénovation rime aussi avec innovation et « un tout nouveau projecteur laser a été installé pour offrir la meilleure expérience possible aux spectateurs ».