On ne sait toujours pas où se cache le traîneau du Père Noël mais on sait désormais où sera le train de Noël. Sur la ligne 13 à partir du lundi 5 décembre et ce jusqu’au 28 décembre. En effet, annonce la RATP, une rame de la ligne sera décorée aux couleurs de Noël. Ce sera également le cas d’une rame du RER A, d’un Tram T7, d’un bus TVM et du funiculaire de Montmartre. Par ailleurs, « durant leur trajet, les voyageurs pourront découvrir les annonces sonores enregistrées spécialement pour l’occasion », indique le transporteur.









Enfin pour que l’esprit de Noël profite à toutes et tous, le bus solidaire de Noël, en partenariat avec les Restos du cœur fera différentes haltes dans des villes franciliennes pour « collecter des jouets pour les enfants défavorisés ». Et le 7 et 8 décembre de 10 heures à 17 heures, des points de collecte en faveur des Hôpitaux de Saint-Maurice seront proposés sur le parcours de la ligne 8 : Balard, Opéra, Daumesnil, Porte Dorée, Ecole Vétérinaire, Pointe du Lac.