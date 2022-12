Dans les salles de classe du campus Censier de la Sorbonne Nouvelle, les jeunes ne s’assoient plus sur les bancs de l’école mais « par terre, pour faire un brainstorming ». Ou bien restent debout devant leur toile. Les étudiants ont déserté les lieux pour investir un nouveau campus construit à Nation, car ils n’étaient plus aux normes. « Trop vieux, et puis il faut désamianter », précise Axel Henry, membre de l’association Yes We Camp. Ce dernier collabore avec le collectif Plateau Urbain, pour développer leur projet Césure. « L’objectif est de lutter contre la vacance du bâtiment, et d’en faire une oasis de culture et de solidarité », détaille Axel Henry.

Une thématique qui s’impose. « Comme on est dans les locaux d’une université, on voulait respecter cette vocation de transmission des savoirs », poursuit-il. Les étudiants ne sont pas tout à fait absents du projet. L’université Paris-1 a délocalisé les cours d’un millier de ses étudiants au campus de Censier. Plusieurs formations, l’école de la transition écologique, l’école du Muséum d’histoire naturelle, l’ENSAD, et l’ESAJ, y ont aussi installé leurs locaux.

Ouverture au public

Le silence religieux de l’ancienne bibliothèque a laissé place aux coups de marteau, et aux vrombissements des perceuses. Plusieurs membres du projet Césure s’attaquent au réaménagement du lieu, avant son ouverture au public, prévue début 2023. « Dans l’ancienne cantine du Crous on pourra proposer des soirées cabaret », annonce Lara. La seconde salle de la bibliothèque devrait accueillir des soirées disco, des remises de diplôme ou encore des expos. Quant aux amphis, ils deviendront sûrement des lieux de projections cinématographiques.

Et pour que tous puissent se restaurer sans quitter le lieu, Yes We Camp compte proposer une cantine à la carte végétarienne - « dans l’ancienne bibliothèque »-, et de la cuisine uniquement basée sur les produits de producteurs locaux. Finis le café, dont l’importation a un bilan carbone très négatif… Faites place à la chicorée. « L’ensemble des projets et des structures accueillies sont en phase avec nos valeurs écologiques et solidaires », précise Axel Henry. L’association espère attirer jeunes et riverains à fréquenter les lieux au quotidien.





Artistes, artisans, entreprises, médias ou encore associations… Au total, 180 structures ont investi les anciennes salles de classe inoccupées du bâtiment de 25.000 mètres carrés. Le collectif Plateau Urbain, spécialisé dans la location d’espace à redevance abordable, leur permet d’investir les locaux pour 20 euros le mètre carré. « Louer un bureau dans ce quartier reviendrait deux fois plus cher », affirme Simon Laisney, fondateur du collectif. Le Crous et Emmaüs, par exemple, n’ont pas hésité à investir les lieux.





Une ancienne salle de classe transformée en ateliers d'artistes. - ©Mathilde Desgranges / 20 Minutes

« Ce genre de lieux apporte aussi une réponse à nos besoins, avance l’artiste Frédérique Héritier. Les ateliers classiques sont très difficiles à obtenir. » Au-delà de l’aspect financier évidemment intéressant, l’artiste souligne « l’émulation collective intéressante » du lieu. De son côté, Ophélie, cofondatrice du média Bibi Sorties, ne se voit pas travailler autrement. « J’ai pris goût à ce genre d’endroit quand j’étais à Station F, raconte-t-elle. C’est toujours inspirant d’être au milieu d’autres structures et d’échanger régulièrement. »