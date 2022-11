C’est un cadeau à l’approche des fêtes non négligeable pour nombre de foyers val-de-marnais. Le département du Val-de-Marne a prévu un dispositif d’accompagnement d’urgence, accessible à partir de jeudi pour ses habitants à revenus modestes mais non éligibles au chèque énergie de l’Etat. Cette aide énergie à hauteur de 50 euros par foyer, pour un total de 2,5 millions d’euros, est entièrement prise en charge par le département et doit aider les habitants à faire face à la crise actuelle de l’énergie.









« Avec cette mesure forte, nous souhaitons aider les ménages aux revenus les plus modestes, mais également les travailleurs pauvres qui entendent parler d’aides mais n’en bénéficient jamais », souligne Olivier Capitanio. Le département ajoute que cette aide forfaitaire sera versée quelle que soit l’énergie utilisée. Les fonds utilisés proviennent pour une grande partie, de la réattribution des crédits précédemment utilisés pour la Fête des solidarités et l’aide Val-de-Marne solidarité.

Cette aide énergie a été validée lors de sa Commission permanente du 28 novembre 2022, ainsi que ses modalités d’attribution. Ainsi, en fonction de la composition du foyer et du revenu fiscal de référence, l’aide sera débloquée après demande via le service en ligne ou en téléchargeant le formulaire directement sur le site valdemarne.fr.