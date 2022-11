« C’est une aberration écolo et sociale ». Le groupe des communistes, écologistes et citoyens au Conseil régional d’Île-de-France, ne décolère pas. Au sortir d’une réunion de la commission économique et tarifaire d’Ile-de-France mobilités (IDFM), ils et elles viennent d’apprendre la nouvelle : la hausse du pass Navigo, qui devrait augmenter sans annonce du gouvernement à 80 ou 90 euros par mois d’ici peu, va faire perdre entre 30.0000 et 40.000 abonnés sur le total de deux millions actuels.

« Fabien Guillaud-Bataille [conseiller régional d’Ile-de-France et administrateur d’IDFM] a posé une multitude de questions, nous avons demandé à IDFM le nombre d’usagers que cela pourrait faire perdre si les tarifs étaient trop chers. Laurent Probst, le directeur général d’IDFM nous a répondu que les calculs prévoyaient entre 30.0000 et 40.000 abonnés en moins sur le réseau pour 2023 », explique à 20 Minutes une source au sein de ce même groupe.









Sur les autres tickets, tickets à l’unité (ticket T), Forfait Paris Visite ou encore ticket jeunes, la perte d’abonnés et abonnées pourrait également être importante. Sur les titres courts, sur 400 millions délivrés par an, la perte anticipée par IDFM est de 20 millions de billets, selon la même source, qui se dit très inquiète : « Nous craignons que des milliers de personnes se détournent du système de transport. »