Vers la fin des pass Navigo mensuels ? Avec le très probable passage de son prix à 90 euros, c’est ce qu’affirment des internautes. « En prenant le métro deux fois par jour ouvré, 40 tickets/mois soit 80€, moins cher que Navigo, on y gagne », lance l’une d’elles. « Ça ne vaut plus le coup », renchérit un autre.

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, a effectivement annoncé un pass Navigo « à 90 euros par mois », dès 2023, si le versement mobilité, une taxe pesant sur les entreprises de plus de 11 salariés pour financer les transports, n’augmente pas. Si tous semblent avoir fait leurs calculs pour un maximum d’économie, qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

L’abonnement au mois et à l’année pour les transports parisiens ne sont pas les seuls à connaître une augmentation. Evidemment, c’est également le cas pour les tickets vendus à l’unité. Une douche froide pour les Franciliens qui souffrent déjà de l’inflation. « Plutôt que de nous aider à affronter cette période plus que difficile financièrement, on augmente encore nos charges », déplore un internaute. Et de poursuivre : « La seule chose qui n’augmente pas, ce sont nos salaires. »

La piste la plus probable est que l’abonnement mensuel passe à 90 euros, contre 75,20 euros actuellement. Et pour ce qui est du ticket, il passerait à 2,30 euros, alors qu’il est aujourd’hui à 1,90 euro. Les internautes qui affirment que l’achat de tickets serait plus avantageux partent du principe que chacun fait deux trajets chaque jour. Pour se rendre au bureau, puis rentrer chez soi. Admettons 22 jours ouvrés dans le mois, cela reviendra à payer 101,20 euros. Le pass mensuel serait donc toujours bel et bien avantageux.

L’économie réalisée en souscrivant à cet abonnement serait d’ailleurs plus importante qu’avec les tarifs en vigueur actuellement. L’abonné garderait 11,20 euros dans son portefeuille, contre seulement 8,40 aujourd’hui. Cependant, en dessous de 39 trajets par mois, il sera plus avantageux pour vous de prendre des tickets.

Il existe une autre option si vous ne prenez pas beaucoup les transports. Le Navigo Liberté + permet de payer chaque trajet moins cher que le ticket à l’unité. Actuellement il est à 1,49 euro, et bien qu’il doive augmenter en même temps que les autres offres, son prix restera inférieur à celui d’un ticket. Cependant, les tronçons des lignes du RER/train qui sont hors de la zone 1, la ligne Tram 11 Express, et le Orlyval ne sont pas inclus.