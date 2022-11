Quelques centaines de salariés grévistes de la RATP rassemblés au siège de l’entreprise lundi matin ont demandé à être reçus par Jean Castex pour obtenir une revalorisation salariale de 300 euros, alors qu’un mouvement de grève agite les ateliers de maintenance depuis plusieurs semaines. Pour son premier jour à la tête de la RATP, l’ancien Premier ministre Jean Castex était attendu de pied ferme.

En lieu et place de Jean Castex, une petite délégation a été entendue par Sylvie Buglioni, directrice de MRF, ainsi que par une représentante des relations humaines du groupe. L’entrevue a tourné court lorsque plusieurs dizaines de manifestants se sont immiscées dans la réunion.

« On est devenus des crève-la dalle »

Devant les réclamations des salariés, les représentants de la direction s’en sont tenu à promettre qu’ils seraient reçus par Jean Castex « dans les semaines qui viennent » et que les revendications salariales seraient évoquées « dans le cadre des négociations de fin d’année ». Dans un message vidéo adressé aux salariés de la RATP et dont 20 Minutes a eu connaissance, l’ancien Premier ministre Castex affirme « percevoir les inquiétudes qui s’expriment et il faudra y répondre ». Il ajoute également ne pas connaître « d’autres leviers que ceux du dialogue, de l’écoute ». Il aura donc l’occasion de les actionner.





Rassemblement en cours à la maison de RATP. Bilan social grandeur nature pour le 1er jour de Jean Castex à la tête de la RATP. Le message est clair : tirez les salaires vers le bas, c'est appauvrir les travailleurs ! 300€ par mois pour vivre en Ile de France, c'est ce qui manque pic.twitter.com/WKy3dCcXCu — CGT-RATP (@CgtRatp) November 28, 2022



Remontés, les grévistes prévoient de poursuivre leur mouvement. « Les agents n’ont pas fait un mois et demi de grève pour rien », affirme Thibault Dasquet, agent de maintenance à l’atelier de Rueil-Malmaison. Pour un autre salarié de l’atelier de Choisy, la grève « commence à se faire sentir sur le compte en banque ». « C’est ce qu’attend la direction, que les gens soient à sec et arrêtent le mouvement », explique-t-il.

Démarré le 18 octobre à l’atelier de Sucy-en-Brie où sont entretenus les trains de la ligne A du RER, le mouvement de grève a gagné depuis « une bonne quinzaine » d’ateliers sur 25. Les ateliers comptent quelque 3.000 salariés. Il s’intensifie et pourrait être renforcé par une grève des conducteurs de bus. « Je suis là en soutien », témoigne Faouzi Abou Rayan, technicien à l’atelier de maintenance de Clignancourt qui envisage lui aussi de se mettre en grève avec ses collègues pour « faire boule de neige » et obtenir « le but commun » des 300 euros. « On est devenus des crève-la dalle », se désole-t-il.