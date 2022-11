Une véritable fortune dérobée dans un garde-meuble. Près de 200.000 euros d’affaires de luxe ont été volés à Lalla Diakité, épouse de l’ex-star du football Didier Drogba, selon les informations de RTL. À la suite de la séparation du couple, il y a presque deux ans, cette dernière avait décidé de placer ses affaires dans le box de la société Shurgard, dans les Hauts-de-Seine. Début novembre, des cambrioleurs bien renseignés se sont introduits dans le garde-meuble.

Entre 100.000 et 200.000 euros d’affaires ont été dérobés, selon les premières estimations policières. Valises et sacs de luxe de la marque Vuitton, bourrés de vêtements et de chaussures de luxe, auraient notamment été volés.









Ce mercredi, la police judiciaire des Hauts-de-Seine s’est saisie de l’affaire. Selon RTL, d’autres personnes fortunées auraient été cambriolées dans les Hauts-de-Seine ces dernières semaines.