Fini les longues heures à attendre, assis dans un café, les bagages aux pieds, que la chambre d’hôtel soit prête. Anne-Sophie Goujet, finaliste du concours Créatrice d’Avenir destiné aux femmes entrepreneuses pour la Seine-et-Marne, propose un service de bagagerie mobile. Ce service s’adresse principalement aux touristes venus visiter Paris. « Ils n’ont plus besoin de faire de check-in, explique-t-elle. On intervient dès l’arrivée, on récupère les bagages, et on les livre au lieu d’hébergement, à l’heure souhaitée. » Même procédé à l’arrivée, les bagages sont récupérés directement sur le lieu d’hébergement puis restitués, quelques heures plus tard, à la gare ou à l’aéroport.

Les trois co-fondatrices Anne-Sophie, Emie et Charlotte, se sont rencontrées au lycée. Des années plus tard, elles fondent Alfred Travel, le service personnalisé « qui vous aide à profiter de chaque minute en ville ». Un dispositif proposé aux tour-opérateurs, aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Au prix de 180 euros les quatre valises.

Gagner jusqu’à 12 heures de visite

« On peut facilement perdre jusqu’à 12 heures de visite dans une ville en étant coincé à attendre avec ses valises », affirme Anne-Sophie Goujet. L’entrepreneuse connaît bien le problème. Pendant plusieurs années, elle a travaillé dans un duty free, et a été amenée à voyager très souvent dans l’exercice de sa profession. « J’étais en charge de points de vente en Europe et au Moyen-Orient, détaille-t-elle. Je prenais environ 90 vols par an. »

A l’époque, elle avait cherché en ligne un service qui pourrait prendre en charge ses bagages et lui faciliter la vie. « Cela n’existait pas, alors je l’ai créé. » Accompagnée d’Emie et de Charlotte, elle a lancé le projet courant 2021. Aujourd’hui, plus d’une quinzaine de voyagistes ont recours à leurs services.

Trouver une solution écologique

Pour l’instant, les livraisons sont effectuées avec les véhicules de la société, des utilitaires ou des voitures standards. Mais, à terme, Anne-Sophie aimerait doter l’entreprise d’un petit parc de trois ou quatre vélos triporteurs « pour les derniers kilomètres ». Une solution plus écologique, mais particulièrement coûteuse. « On est en plein dans les devis, et cela coûterait entre 5.000 et 15.000 euros », estime-t-elle.









En remportant la victoire de la finale du concours Créatrice d’Avenir, dans la catégorie « Innovation », les cofondatrices pourraient gagner 4.500 euros, voire 7.500 euros si elles gagnent le concours toutes catégories confondues. « C’est sûr que cela nous aiderait », confie Anne-Sophie Goujet. Suspens, donc, jusqu’au jour de la finale, le 6 décembre prochain.