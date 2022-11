Neuf cas d’atteintes sexuelles et sexistes dans les transports en commun franciliens sur dix concernent des femmes. Pour mieux décrypter les violences faites aux femmes dans les espaces de transport en commun d’Ile-de-France, l’Institut Paris Région et l’Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT) ont rédigé une étude qui combine leurs deux enquêtes. Il ressort que 93 % de ces atteintes sont des femmes. Les plus jeunes sont particulièrement concernées, puisque 47,4 % des femmes victimes sont âgées de moins de 25 ans (contre 34,7 % des hommes victimes).

En 2020, l’ONDT a relevé plus de 2.500 atteintes à caractères sexistes. Selon l’étude, ces atteintes sont en majoritairement commises dans les trains régionaux et les RER (1.447 atteintes). Viennent ensuite le métro (599), le bus (308) puis le tramway (156).

La nuit, pas forcément plus dangereuse

« Ne prends pas les transports seule de nuit », entendent régulièrement les jeunes filles. Le sentiment d’insécurité dans les transports en commun s’exprime particulièrement à la nuit tombé. « Cette structuration des peurs autour de l’obscurité est, en partie, en décalage avec les faits », constatent les auteurs de l’étude. Selon les chiffres de l’ONDT, presque autant de violences ont lieu en journée : 46 % des agressions sexuelles physiques et la moitié des autres types d’atteintes sexuelles et sexistes ont été commises le matin ou l’après-midi.

Les atteintes sexuelles et sexistes dans les transports en commun d'Ile-de-France en fonction des plages horaires. - © Institut Paris Région

Reste que « la répartition des atteintes sexuelles et sexistes par tranche horaire atteint son niveau le plus élevé entre 19 heures et la fin de service », nuance l’étude. Et puis, de nuit, les peurs des Franciliennes sont alimentées par les lieux déserts et la présence de personnes alcoolisées ou droguées dans les transports.

Lutter contre les atteintes sexistes

Rester toujours vigilantes, se faire accompagner, paraître occupée… Les femmes ne manquent pas de techniques pour tenter d’éviter ces situations anxiogènes. Mais elles demandent surtout l’adoption de mesures concrètes. Le développement de l’opération « Descente à la demande » dans les bus constitue leur première revendication. Le dispositif [qui consiste à offrir aux usagers la possibilité de descendre entre deux arrêts de bus] n’est pour l’instant mis en place que dans une soixantaine de bus en Ile-de-France. Elles demandent aussi davantage de caméras de surveillance.

« Sécuriser davantage ces espaces […] en contribuant à les rendre moins anxiogènes, reste une priorité pour les acteurs des transports », avancent Hélène Heurtel et Fabrice Fussy, autrices de l’étude. D’autant plus que 5 % des Franciliennes ont arrêté d’utiliser les transports en commun, par peur. Mais pour 43 % des femmes victimes, cela n’est pas envisageable. Elles n’ont pas d’autres choix que de continuer à prendre les transports au quotidien.