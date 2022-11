Elles ont été conçues spécialement pour affronter la vie dans la rue. Quelque 3.300 doudounes vont être distribuées aux personnes sans abri par le Samusocial de Paris, lors de maraudes organisées conjointement avec des associations qui viennent régulièrement en aide à cette population. La particularité de ces vêtements, avec lesquels il y aura aussi gants et bonnets ? La Fondation Monoprix a travaillé en étroite collaboration avec les équipes du Samusocial pour les confectionner en respectant un cahier des charges bien précis.

C’est la seconde fois que cette collaboration accouche d’un tel projet : les doudounes ont été pensées pour les besoins spécifiques des SDF. Ainsi, ces manteaux disposent de poches intérieures, suffisamment grandes pour contenir les papiers d’identité, et avec une fermeture. Ils sont longs, épais, solides, avec des fermetures… Bref ils sont prévus pour affronter des nuits froides et l’hiver rigoureux de Paris quand on vit dehors. La distribution doit commencer ce mercredi.









La Mairie de Paris, dans une étude réalisée lors de la Nuit de la solidarité de janvier 2022, constatait qu’en 2022, il y avait 2.600 sans-abri dans les rues de la capitale.