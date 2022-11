La tension est montée progressivement ces derniers jours. Et c’est l’interview ce mercredi de Gabriel Attal sur France Inter qui a mis le feu aux poudres. Comme lors de son intervention au Sénat mercredi 16 novembre, le ministre des Comptes publics s’est attaqué presque mots pour mots - nous les avons d’ailleurs analysés dans un précédent article –, au dispositif des loyers capitalisés qui permet à la mairie de confier à des bailleurs sociaux des logements pour qu’ils les gèrent et entretiennent en tant que logements sociaux et de réclamer le paiement en une seule fois des loyers futurs. « Honnêtement ça relève du Ponzi », a alors conclu Gabriel Attal en référence au schéma de Ponzi, utilisé notamment par l’escroc Bernard Madoff.

Cette comparaison a fait bondir les hiérarques socialistes qui ont contre-attaqué sur Twitter à l’image d’Emmanuel Grégoire ou de Paul Simondon, adjoint aux Finances.





À la maladresse dans les chiffres succède l’indécence des mots.



Comparer un dispositif salué qui permet la création massive de logements sociaux à un système mafieux qui a détruit des vies est susceptible de poursuites judiciaires.



Ressaisissez-vous. https://t.co/iInOOWLec1 — Emmanuel Grégoire (@egregoire) November 23, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mais la Mairie de Paris est montée d’un cran dans la riposte en confirmant à 20 Minutes envisager une plainte en diffamation à l’encontre de Gabriel Attal. Une expertise juridique est d’ailleurs en cours pour décider de l’intérêt d’une telle démarche. Avec la volonté de certains députés Renaissance de modifier le mode de scrutin parisien, les tensions sont à son comble entre la Macronie et la Mairie de Paris.