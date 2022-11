« Oh. My. Gawd ! ». L’exposition immersive Friends débarque à Paris ce lundi. Après un succès remarqué dans plusieurs villes nord-américaines, parmi elles New York, Washington ou Toronto, le Central Perk, l’appartement de Monica et Rachel et d’autres lieux mythiques de la célèbre série des années 1990 se visitent dans la capitale française. Les visiteurs pourront se mettre dans la peau de Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler et Joey, se prendre en photo dans les décors de la sitcom et même se coiffer de la… dinde de Thanksgiving !

Installée au Parc des Expos, porte de Versailles, l’entrée se fait sur réservation, la visite dure environ une heure et il est même possible de privatiser les décors les samedis et dimanches de 10 heures à 11 heures.









Après un café sur le canapé du Central Perk, une pose derrière la célèbre porte d’entrée violette ou un passage dans les escaliers avec le canapé de Ross, direction les goodies officielles à la sortie. Avis aux fans de la première heure, à ceux qui ont vu les rediffusions doublées en français et ceux dont la sonnerie de portable est toujours « Tu pues le chat », « I’ll be there for youuuu », enfin jusqu’au 22 janvier !