Si Philippe Katerine remet le son, Louane coupe le courant. La chanteuse est la marraine de la première cérémonie d’extinction des illuminations des Champs-Elysées, ce dimanche à 23h45. Plus tôt dans la soirée, à 19h01, Tahar Rahim va allumer les led des 400 arbres décorés pour les festivités de fin d’année. Mais en cette période de sobriété énergétique, le comité des Champs-Elysées a innové en inventant la cérémonie d’extinction.









Pour les illuminations 2022, le CCE avait déjà opté pour une illumination de l’avenue moins longue dans le temps d’une semaine, jusqu’au 2 janvier, et dans la nuit : extinction à 23h45, contre 2 heures auparavant. Une décision visant « à éviter les délestages et les pénuries d’électricité cet hiver » et s’inscrivant dans le cadre « de propositions concrètes qui conjuguent sobriété et efficacité, solidarité et rapidité ».

Outre appuyer sur l’interrupteur, Louane enlèvera le masque. La chanteuse avait été la marraine des Illuminations 2020 sous couvre-feu et masque imposé dans l’espace public.