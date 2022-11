Il y avait « beaucoup d’excitation » au sein du comité d’organisation (Cojo) des Jeux olympiques 2024 à dévoiler les mascottes, selon les mots de son président, Tony Estanguet. Ainsi, deux bonnets phrygiens seront l'« incarnation vivante de cette aventure incroyable », a-t-on appris ce lundi au cours d’une conférence de presse. « On a eu envie de se démarquer en choisissant un idéal plus qu’un animal », a expliqué l’ancien champion de canoë, qui confirme la référence à la République française et à la révolution de 1789.

Les deux mascottes seront rouges avec pour, l’une d’entre elles, une lame de course, afin de rendre visible le handicap. Elles auront des jambes et porteront des baskets pour inciter à la pratique sportive et se nommeront la Phryge olympique et la Phryge paralympique.

Et vous, que pensez-vous de ces mascottes ? Approuvez-vous le choix du bonnet phrygien ? Qu’en pensez-vous du point de vue esthétique ? Pensez-vous que ces mascottes resteront dans la mémoire collective ?