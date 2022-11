Oh mon Dieu ! Une salle d’escalade ouvre dans une ancienne chapelle à Paris

Ils vont pouvoir grimper jusqu’au ciel ! Une salle d’escalade Climbing District ouvre, ce mardi, dans une ancienne chapelle, dans le 8e arrondissement de Paris. Située rue de Saint-Pétersbourg, près de la gare Saint-Lazare, la salle proposera aux alpinistes urbains et aux grimpeurs curieux 32 couloirs sur enrouleurs et un mur culminant à 13 mètres de hauteur.





C’est la troisième salle d’escalade ouverte par Climbing District à Paris depuis 2020 – après celles des Batignolles et des Buttes-Chaumont –, deux autres sont annoncées à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) sous peu et dans le centre de la capitale pour 2023. Outre les murs de grimpe, ces salles proposent également des espaces de coworking et une programmation culturelle (cinéma, musique, etc.).