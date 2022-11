C’est une innovation qui pourrait faire des émules. L’Ile-de-France est la première région en France à se doter de sa mutuelle de santé, baptisée « Île-de-France mutuelle santé ». Lancée avec Harmonie Mutuelle, Axa et La Mutuelle Familiale, la nouvelle complémentaire de la région sera disponible à partir du 1er février 2023, et offrira des tarifs 20 % moins chers par rapport au prix moyen du marché, clame la collectivité.

« Une des missions selon moi de la région est de réduire les fractures et s’il y a une fracture, c’est bien celle de la santé : il y a un énorme fossé entre ceux qui sont couverts et ceux qui ne le sont pas », fait valoir la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, auprès de 20 Minutes. Elle affirme aussi avoir constaté une « explosion des coûts » des mutuelles, notamment pour les retraités et les étudiants.

80 euros d’économie par an pour un jeune de 20 ans

L’objectif initial était de faire baisser les coûts de 30 %, mais la présidente de la région reconnaît n’avoir pas réussi à trouver de « modèle économique » pour aller jusque-là. Il n’empêche, les habitants et habitantes devraient quand même y gagner : selon les simulations de la région, une Francilienne de 75 ans cotise actuellement en moyenne 1.400 euros par an et devrait économiser environ 280 euros avec la nouvelle mutuelle. Un jeune de 20 ans, qui dépense actuellement en moyenne 400 euros, pourrait économiser 80 euros sur l’année.





Les jeunes et les personnes âgées forment le public cible de la nouvelle mutuelle, ainsi que les travailleuses et travailleurs indépendants et les personnes demandeuses d’emploi. « Je me suis rendu compte pendant la campagne présidentielle du drame en matière de pouvoir d’achat des retraités », affirme Valérie Pécresse, selon laquelle ces derniers voient doubler leurs frais au moment du départ à la retraite.

Dix séances remboursées chez le ou la psychologue

Le panier de soins de la nouvelle mutuelle est adapté aux personnes de la classe moyenne qui ne roulent pas sur l’or. Il correspond à un tableau de garantie positionnée entre les niveaux 1 et 2 habituellement proposés par les Organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM). La région promet aussi un coup de pouce pour des soins d’habitude mal pris en charge : honoraires médicaux, chirurgicaux, dentaires, un bilan diététique, de même que 10 séances de soutien psychologique. Une dizaine d’actes non remboursés par la Sécurité sociale sont aussi pris en charge, type cure thermale, acupuncture ou ostéopathie.

Valérie Pécresse a tenu également à ce que les femmes ne soient pas lésées : elles pourront par exemple bénéficier d’une prothèse capillaire en cas de chimiothérapie, et les moyens de contraception seront tout particulièrement soutenus.









Cette nouvelle mutuelle, à laquelle on pourra s’inscrire en ligne, via un numéro vert ou dans des agences partenaires, ne devrait pas coûter beaucoup à la collectivité. « La région Ile-de-France offre sa puissance aux partenaires », explique Valérie Pécresse. L’Ile-de-France est une des régions où l’on est le mieux soigné, il y a de grands hôpitaux, la population est jeune, et je me suis dit qu’assurer les Franciliens pouvait être une bonne affaire pour les assureurs et donc qu’ils accepteraient de faire des prix. Et là où je suis heureuse c’est que la contribution de la région est faible. » En somme, une bonne affaire pour tout le monde.