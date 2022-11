L’annonce n’a pas beaucoup plus aux propriétaires parisiens. Ce lundi, Anne Hidalgo a annoncé une hausse du taux de la taxe foncière qui, si elle est votée au prochain Conseil de Paris -ce qui est très probable-, passerait de 13,5 % à 20,5 %. Cette augmentation permettrait à la mairie d’engranger 586 millions d’euros de recettes fiscales supplémentaires. Mais concrètement comment va se traduire cette hausse pour les propriétaires.

Tout d’abord, il faut savoir que la taxe foncière est calculée à partir de la valeur locative cadastrale. Cette dernière, indique le ministère des Finances, « représente le niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée ». La France étant un vieux pays, la valeur locative est « calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif de 1970 [1975 pour les DOM] pour les propriétés bâties ». Evidemment comme en cinquante ans, le marché locatif évolue, l’administration a appliqué des « coefficients forfaitaires d’actualisation et de revalorisation » et a même effectué une révision générale pour les locaux commerciaux.





Pour déterminer le surplus que vous devrez payer avec cette hausse de taux, il vous suffit d’appliquer 51,9 % au montant de votre dernière taxe foncière. En valeur moyenne, et selon les chiffres de la Fnaim, pour un 30m², on passe ainsi de 282 à 423 euros, pour un 50 m², de 438 euros à 665 euros et pour un 75 m², on passe de 715 euros à 1086 euros.