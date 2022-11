Deux semaines après une première mobilisation, la CGT lance un nouvel appel à la mobilisation pour « les salaires et les retraites » jeudi, alors qu’un mouvement de grève de grande ampleur est prévu à la RATP.

La CGT réclame un coup de pouce au Smic, une hausse du point d’indice de la fonction publique, et l’indexation des salaires sur l’inflation. La précédente journée de grève, le 27 octobre, avait peu mobilisé.

Cette fois-ci, l’organisation syndicale s’attend à « 150 à 200 points de manifestation », avec une mobilisation au moins équivalente à celle du 18 octobre, au plus fort de la grève des raffineries.

Objectif « zéro métro, zéro RER » à la RATP

La CGT est le seul syndicat de salariés à appeler à participer à cette journée au niveau national et interprofessionnel, la FSU et Solidaires appelant seulement localement à rejoindre les cortèges.

La RATP s’attend de fait à une journée noire, avec un appel à la grève relayé par tous les syndicats qui ont fixé un objectif clair : « zéro métro, zéro RER ». Selon de premières estimations, le trafic sera « très fortement perturbé » sur le métro et le RER (zone RATP), et « perturbé sur le bus et tramway ».









Le mot d’ordre - augmentation des salaires et amélioration des conditions de travail via des recrutements - est fédérateur dans une entreprise où le climat social est fortement dégradé.