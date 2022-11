Nouvelle grève dans les transports parisiens. Le trafic s’annonce « très fortement perturbé » sur le métro jeudi ainsi que sur les lignes A et B du RER, partiellement opérées par la RATP, en raison d’une mobilisation pour les salaires et l’amélioration des conditions de travail, a annoncé la Régie lundi.

Le trafic sera également perturbé sur le réseau de bus et de tramway et la RATP invite dans un communiqué « tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements ». L’objectif était clairement déjà affiché dans le premier communiqué publié fin octobre : zéro métro, zéro RER le jeudi 10 novembre. Le préavis court du mercredi 9 novembre 22 heures, jusqu’au vendredi 11 novembre 7 heures.









Le groupe publiera mardi en fin d'après-midi une première estimation du plan de transport avec la fréquence des RER et le nombre de lignes de métro fermées ou fonctionnant seulement aux heures de pointe. L'ensemble des syndicats du groupe (CGT, FO, Unsa, La Base et Solidaires) appellent à la grève jeudi, veille de week-end prolongé du 11 novembre. L’intersyndicale se mobilise contre « le mépris affiché » de la direction « envers la catégorie conduite ». Une attitude « à l’image du dialogue social et de cette politique de destruction de notre entreprise publique », explique le communiqué.

«La direction avait moyen d'éviter le conflit, ils ont nos revendications depuis le 7 octobre et nous reçoivent un mois après pour nous dire qu'ils n'ont pas de mandat pour négocier», a indiqué Bastien Berthier, secrétaire du pôle traction de FO-RATP qui représente 72% des conducteurs de métro.

Le 18 octobre dernier, les syndicats avaient déjà appelé à la grève interprofessionnelle. Au total, 107.000 personnes ont manifesté selon l’Intérieur, « près de 300.000 » selon la CGT, organisatrice avec FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne.

Plus d’informations à venir sur 20Minutes.fr…/…