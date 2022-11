Ils ont entre 15 et 16 ans. Trois mineurs ont été mis en examen pour « tentative de meurtre », « non-assistance à personne en danger » et « vol en réunion ». Cela fait suite à la violente agression la semaine dernière d’un adolescent de 15 ans à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), dans le coma depuis, selon le parquet de Bobigny. L’un a été placé en détention provisoire, le second est sous contrôle judiciaire.

Grièvement blessé à la tête le 31 octobre, l’adolescent de 15 ans, dans le coma depuis l’agression, a été transféré à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière.









Les circonstances de l’agression sont encore floues. Selon une source proche de l’enquête, un différend autour d’une casquette serait à l’origine de l’agression. Le parquet n’a pas confirmé cette hypothèse.