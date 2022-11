Elle a fini par s’y résoudre. Anne Hidalgo a annoncé ce lundi midi par un communiqué sur Twitter la hausse de la taxe foncière (TF) à Paris. Celle-ci augmentera de 7 points, ce qui revient à une hausse de plus de 50 % puisqu’elle passera de 13,5 % à 20,5 %. Et pourtant il y a à peine un an Paul Simondon, adjoint à la maire de Paris en charge des finances, refusait cette éventualité assurant à 20 Minutes que « la municipalité est attentive au pouvoir d’achat des Parisiens ».





Dérèglement climatique, crise énergétique et inflation touchent toutes les villes. L’État refuse d’être à leurs côtés. Pour garder les services publics et accélérer la transformation écologique, nous n'avons d'autre choix que d’augmenter la taxe foncière.



Mon message ⤵️ pic.twitter.com/d5NU6acG2U — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 7, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Mais l’inflation est passée par là. « Le coût des denrées alimentaires pour les cantines a augmenté de 40 % », cite en exemple Nicolas Bonnet-Oulaldj, le président du groupe communiste et citoyen récent coauteur d’un rapport sur L’avenir des finances locales à Paris. Il avance également la décision du gouvernement de relever le point d’indice des fonctionnaires pour expliquer le manque de 400 millions d’euros pour boucler le budget de 2023. « On savait que ce serait très compliqué », confie l’élu parisien.

Le gouvernement en accusation

Et sur le sujet, Anne Hidalgo n’épargne pas le gouvernement. « Toutes les communes de France sont aujourd’hui confrontées à une situation très difficile qui, malheureusement, n’a pas été prise en compte par le gouvernement », écrit-elle dans son communiqué. Elle reproche ainsi au gouvernement d’avoir rejeté des amendements permettant notamment de taxer davantage les propriétaires de logements vacants et de résidences secondaires ou de relever la taxe de séjour pour les hôtels de luxe. « Avec cette dernière, on avait la possibilité de récupérer jusqu’à 200.000 euros mais l’amendement a été balayé par le 49.3 », regrette Nicolas Bonnet-Oulaldj.

Face à cela, la maire de Paris dit être confrontée à un double choix : « soit dégrader nos services publics », « soit réduire nos investissements dans la transition écologique ». Refusant ce choix, elle a décidé de faire appel « à la solidarité des propriétaires parisiens », en augmentant la taxe foncière. Mais, précise Anne Hidalgo, « seront exonérés à 100 % de la taxe foncière les propriétaires qui auront investi dans la rénovation thermique de leur appartement et ceux qui rencontrent des difficultés économiques. »

Une manne de 500 à 600 millions d’euros

« Nous avions le taux de TF le plus bas de France, avec cette hausse, la première depuis 2011, on revient dans la moyenne, calcule l’élu communiste. Pour un appartement de 50 à 60 m², ça fait environ une augmentation de 250 euros. » Les recettes supplémentaires sont estimées à entre 500 et 600 millions d’euros, largement de quoi boucler le budget et surtout de « continuer la politique d’investissements en construisant des pistes cyclables, des équipements sportifs, des crèches… ».

De son côté, l’élu écologiste, Emile Meunier salue « une décision nécessaire et courageuse ». Et il insiste pour que « ces nouveaux financements doivent servir en priorité à l’adaptation de la ville au réchauffement climatique et à soutenir les personnes les plus pauvres dans la crise ».