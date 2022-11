C’est quoi le « chansigne » ?

Vous les avez peut-être vus, au détour d’un concert : de plus en plus d’artistes s’entourent sur scène de « chansigneurs » et « chansigneuses », soit de véritables traducteurs et traductrices en langue des signes qui non seulement traduisent les paroles, mais dansent aussi sur scène, leurs mains allant au rythme de la musique.

Elodia, qui officie dans un collectif qui a travaillé sur les concerts de MC Solaar à la Philharmonie les 25 et 26 octobre derniers, nous explique ce qu’est le chansigne, qui permet aux personnes sourdes et signantes d’assister à ces concerts plus facilement. « Mon rêve ce serait que les gens puissent aller et venir dans n’importe quel festival ou concert, sans se poser la question de savoir s’il y a une accessibilité qui leur correspond. »