Un adolescent de 15 ans est entre la vie et la mort. Son pronostic vital est engagé depuis un combat à mains nues lundi à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), selon le parquet de Bobigny et une source policière. Après avoir été grièvement blessé à la tête, il a été transporté à l’hôpital André-Grégoire de Montreuil et était toujours « hospitalisé avec pronostic vital engagé » mercredi, selon le parquet.

Une enquête pour « violences volontaires en réunion » et « vol avec violences en réunion » a été ouverte et confiée à la sûreté territoriale du département. Il n’y a pas eu d’interpellation à ce stade, a précisé le parquet.