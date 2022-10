Un mois d’octobre en tee-shirt à Paris, ou petit pull très léger, voilà longtemps que nous n’avions pas connu cela. Avec des journées à 20, 21 voire 23 degrés, ce début d’automne avait des allures d’été pour bon nombre de Parisiens et Parisiennes, comme pour beaucoup de Français et Françaises. Alors, est-ce exceptionnel ? Anormal ? Inquiétant ?

Effectivement, la capitale et même l’Ile-de-France ont connu des températures entre « deux et trois degrés au-dessus des normales pour le mois d’octobre », confirme à 20 Minutes Lois Pourchet, prévisionniste à l’équipe médias de Météo-France. « Pour Paris c’est la durée du phénomène qui est remarquable. On a battu un record sur les dix derniers jours du mois », ajoute l’expert. Sur les journées du 17 au 26 octobre, l’Ile-de-France et Paris ont enregistré environ six degrés de plus qu’à la même période les années précédentes.





Ecart à la moyenne quotidienne de référence 1991−2020 de l’indicateur de température maximale, du 1er au 26 octobre 2022. - Météo France

« Plume de chaleur encordée »

La faute à la crise climatique, et à un phénomène appelé « plume de chaleur encordée » qui agit au niveau national et même mondial. « Il ne s’agit pas d’un terme scientifique à proprement parler, mais il permet d’expliquer la dynamique de cet événement hors norme » écrit Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS et auteur principal du sixième rapport du Giec, sur son compte Twitter. « La plume de chaleur de cette semaine est le résultat d’une circulation dynamique ondulatoire d’échelle planétaire dont la source se trouve dans le Pacifique, avec amplification sur l’Atlantique le long de la propagation de l’onde », résume le scientifique.









Cette « circulation dynamique ondulatoire » n’est toutefois pas déconnectée du phénomène de réchauffement climatique régulièrement rappelé. « Ainsi, il est extrêmement probable que l’influence humaine soit le principal facteur contribuant à l’augmentation observée de l’intensité [et de la] fréquence des extrêmes chauds et à la diminution observée de l’intensité [et de la] fréquence des extrêmes froids à l’échelle mondiale », écrit encore le scientifique.

Sur l’année, on constate 217 jours au-dessus des normales de saison dans la capitale, selon BFM TV.