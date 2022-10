Un militant du collectif Dernière Rénovation, qui demande au gouvernement un grand plan de rénovation énergétique des logements, est monté ce lundi sur le toit du Panthéon à Paris et s’est accroché au mât du drapeau français qui surplombe le monument, selon le compte Twitter du collectif. Un militant de 24 a selon cette même source « mis le drapeau en berne », un « symbole » choisi par le collectif « afin de souligner la gravité du danger qu’encourt la population française à l’heure où aucune mesure importante n’est prise par le gouvernement pour enrayer le réchauffement climatique ».





Sasha, 24 ans, citoyen soutenant #DerniereRenovation, a mis le drapeau 🇫🇷 en berne sur le toit du Panthéon et s'est accroché à son mât. [1]#a22network #resistancecivile #pantheon pic.twitter.com/nLGod7uI9f — Dernière Rénovation (@derniere_renov) October 31, 2022



« Je suis un citoyen ordinaire. J’aime mon pays, et je ne supporte plus de voir sa population et ses paysages sacrifiés par un gouvernement mensonger et criminel, a commenté sur le réseau social Sasha, le militant de 24 ans. Si je mets le drapeau en berne aujourd’hui, c’est parce qu’on devrait être en deuil pour tous les gens qui meurent déjà tous les ans d’inondations, d’incendies, de famines, bref du dérèglement climatique. »

Irruption sur la pelouse du Parc des Princes

« Plus aucun doute scientifique ne subsiste quant au caractère funeste et inédit de ce qui nous attend si nous n’agissons pas. Catastrophes météorologiques à répétition, territoires familiers devenus inhabitables, manque d’eau et de nourriture », a commenté le collectif, qui demande « la mise en place d’un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments d’ici à 2040, sur le modèle de la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat. »

Une dizaine de militants du mouvement écologiste « Dernière rénovation » ont bloqué la semaine dernière l’autoroute A6a près d’Arcueil au sud de Paris, provoquant de gros embouteillages, puis dans la même journée un militant du mouvement a interrompu un opéra en pleine représentation à Bastille. Le collectif a déjà mené des actions de « désobéissance » depuis le printemps, au tournoi de tennis de Roland-Garros puis en interrompant le Tour de France cycliste et en bloquant le périphérique de Paris ou l’avenue Édouard Vaillant à Boulogne-Billancourt.









Six militants seront jugés le 22 novembre à Auch (Gers) du chef d' « entrave à la circulation des véhicules » sur le Tour de France. Le 16 octobre, un militant du mouvement a également fait irruption sur la pelouse du Parc des Princes à Paris lors du Classico PSG-OM.