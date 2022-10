Il n’y a pas qu’à la fête foraine qu’on peut croiser des trains fantômes. Jusqu’au mercredi 3 novembre, trois d’entre eux circuleront sur la ligne 7, le RER A et le T2. En effet la RATP a décidé de participer aux festivités d’Halloween et ces trains fantômes « feront entrer les voyageurs dans un univers aussi magique que mystérieux », selon le communiqué de presse. Le funiculaire de Montmartre sera lui aussi customisé « à l’intérieur comme à l’extérieur pour faire frissonner petits et grands ».









Des stations seront également décorées pour l’occasion et des agents de la RATP déguisés accueilleront les voyageurs les « bras remplis de surprises ». Les stations et gares concernées par ces animations sont à retrouver ici. Enfin les sonorisations des lignes 1, 4 et 14, seront, dans certains trains, transformez pour l’occasion. Alors tendez bien l’oreille.